Chi dà le piste al prof. Barbero sulla battaglia di Lepanto

L’indice di scolarità di una popolazione (nomade) è cosa diversa dal grado di istruzione. Infatti tanti che hanno solo la terza media conoscono ladimeglio del. Quest’ultimo non può reggere il confronto di un soggetto che conosce: i vari ufficiali e sottoufficiali sulle singole navi; con chi erano sposati; di chi erano figli, ecc. Davanti a tanto “sapere” ilha dovuto rifare l’esame su questo singolo aspetto. Non è passato! Già gli è stata revocata la laurea in Storia. Gli rimane il diploma di maturità, ma anche quello è a rischio revoca. Non sa più fare i logaritmi. A domanda “cosa sono?”,risponde “una costellazione delle Pleiadi”. Revocato anche il diploma di scuola superiore. Alla veneranda età di 79 anni si ritrova con la licenza media inferiore conseguita con valutazione “discreto”.