Dilei.it - Kate Middleton torna nell’ospedale dove si è curata. Le foto dell’incontro coi pazienti

, a sorpresa, ha incontrato ioncologici ricoverati nello stesso ospedale in cui era statal’anno scorso., prima uscita del 2025Si tratta della prima uscita pubblica didel 2025. Infatti, la Principessa del Galles dopo Natale non aveva ancora preso parte a nessun impegno. Ma anche per quest’anno il suo carico di lavoro sarà meno pesante rispetto a prima della diagnosi di cancro. Ha comunque rispettato la consuetudine dire al lavoro dopo il suo compleanno, ossia dopo il 9 gennaio.ha visitato il Royal Marsden Hospital di Londra. Durante la sua visita, ha ringraziato lo staff dell’ospedale per le cure e il supporto che le hanno dato dopo la diagnosi di tumore dello scorso anno. Poi, ha incontrato idell’ospedale e si è intrattenuta con loro.