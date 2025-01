Thesocialpost.it - Bernabè, la protesi al pene e il video: la Lazio su tutte le furie caccia il falconiere

L’intervento per l’instalne di unapeniena e il conseguenteesplicito hanno reso Juan Bernabé, exdella, al centro di un caso mediatico che ha portato il club biancoceleste a interrompere ogni rapporto con lui. “La S.S.S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche edel sig. Juan, e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento”, si legge nella nota ufficiale. La società ha anche sottolineato il dispiacere per i tifosi, che non potranno vedere l’aquila simbolo del club nelle prossime partite, ma ha ribadito che la decisione era inevitabile. Bernabé, intervenendo a La Zanzara su Radio24 prima del comunicato della, ha dichiarato: “Non mi pento di nulla.