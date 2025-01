Quotidiano.net - Il Sud si risveglia imbiancato: neve a Potenza e sul Sannio. Spettacolo sul Vesuvio

Napoli, 12 gennaio 2025 – E anche il Sud, finalmente, si imbianca: laè scesa anche in bassa quota in provincia di Bento, dopo un improvviso e brusco abbassamento delle temperature nella serata di ieri. Interessati nel particolare le zone del Taburno, dell’Altoe del Fortore, dove in qualche comune le scuole resteranno chiuse domani. Intense nevicate anche nella porzione meridionale della provincia di Salerno: imbiancate la val di Daino, gli Alburni e la valle del Tanagro. Per limitare i disagi, nei comuni di Caggiano e Montesano sulla Marcellana sono in azione i mezzi spazzae spargisale. “Chiedo a tutti di prestare attenzione e di uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di particolare urgenza. È molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo”, ha fatto sapere il sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi.