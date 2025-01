La straordinaria vita di Ibelin verso gli Oscar | quando un avatar ti salva la vita

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Sono il male”.si parla di videogiochi si sente dire spesso questa frase. Eppure unpuòre la. È il caso di Mats: un ragazzo norvegese, nato con la distrofia muscolare di Duchenne, che è riuscito a creare attorno a sé una comunità all’interno dell’unidi ‘World of Warcraft’. Se nella società si sentiva ‘disconnesso’, attraun– di nome– ha scoperto la connessione umana, trovando la sua voce e il suo posto nel mondo. A raccontare la sua storia è Benjamin Ree, nel documentario Netflix ‘Ladi’, in lizza per portarsi a casa una nomination aglinella categoria Miglior documentario. “Mats prima di morire all’età di 25 anni aveva un desiderio, quello di essere ricordato. Che sia solo la nomination o anche la vittoria, spero che molte più persone conosceranno la sua storia”, dice il regista Benjamin Ree nell’intervista in esclusiva all’Adnkronos.