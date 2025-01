Ilfattoquotidiano.it - Ilva, offerte da tre big internazionali per l’acciaieria. E c’è il nodo costo dell’energia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si sfoglia la margherita attorno al futuro dell’. Sul tavolo dei commissari sono arrivate treper rilevare l’intero complesso di impianti del gruppo siderurgico. Con ungigantesco, posto in maniera più o meno formale da tutti i gruppi interessati: il. A presentare le proposte vincolanti per subentrare alla gestione commissariale – che ha in mano gli stabilimenti dopo il divorzio da ArcelorMittal – sono stati gli azeri di Baku Steel, gli indiani di Jindal Steel e il fondo americano Bedrock. Non solo: il governo ha in mano anche altre 7per singoli impianti, tra cui quella del gruppo Marcegaglia che sarebbe interessata a due tubifici.Oggi verranno svelati ufficialmente i nomi, ma secondo indiscrezioni non dovrebbero esserci altri nomi in gara, salvo colpiti di scena dell’ultimo minuto.