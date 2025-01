Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanti Henrique-Marì, si tratta. Ri-spunta Matic

Firenze, 10 gennaio 2025 - Il giorno di Folorunsho ha concluso un inseguimento durato diverse settimane da parte della. Non solo nella sessione invernale, il centrocampista del Napoli piaceva molto anche la scorsa estate. Da ieri sera è al Viola Park. Contratto fino a giugno, estendibile per altri quattro anni in caso di riscatto. Al Napoli 1 milione di prestito oneroso, la prossima estate si partirà da una base di riscatto di 8 milioni più un altro di bonus. Stamani le visite mediche al Viola Park e poi arriverà la firma sul contratto. In giornata anche il primo allenamento con i nuovi compagni e domani partirà con il gruppo per la trasferta di Monza in programma lunedì sera. Adesso gli occhi dei tifosi sono tutti puntati sull'affare Luiz. L'esterno brasiliano continua a essere prioritario nella testa dei dirigenti gigliati anche se quella di ieri è stata una giornata di stallo.