Sanremo 2025 crescono chance Serena Rossi e spunta Matilde Gioli

Continua la corsa all’ingaggio di co-conduttori e co-conduttrici per il pmo Festival di. Il direttore artistico Carlo Conti ha più volte indicato di voler dare risalto alla fiction Rai che sta andando molto bene negli ascolti e alle protagoniste. Ed ecco cheledi arrivare sul palco dell’Ariston di, protagonista della terza stagione di ‘Mina Settembre’. In lizza c’è sempre Luisa Ranieri, la protagonista di ‘Lolita Lobosco’. Così come Geppi Cucciari e Mahmood, molto stimati da Conti seppure non siano protagonisti di fiction. Mentre sembrano scemare le possibilità di Katia Follesa, per la quale sembrerebbe sia stata bocciata la richiesta d’ingaggio.Ma ecco che all’orizzonteun nome nuovo, indicato dalla direzione artistica, su cui l’ufficio contratti Rai dovrà lavorare.