Quotidiano.net - Parata di presidenti al funerale di Carter. E Biden attacca Trump

"Abbiamo l’obbligo di non dare all’odio alcun porto sicuro e di opporci. al più grande peccato di tutti, l’abuso di potere": è il monito lanciato da Joenel suo elogio funebre nei solenni funerali di stato dell’ex presidente democratico Jimmynella Washington National Cathedral, dove è stata eseguita la fortemente simbolica Imagine di John Lennon. Chiusa anche Wall Street per lutto nazionale. Un passaggio che è risuonato come una frecciata a Donald, in seconda fila con Melania insieme ai Clinton, ai Bush e a Barack Obama, con cui ha scambiato una lunga conversazione. Giallo invece sull’assenza di Michelle, pare rimasta alle Hawaii – dove la famiglia trascorre le vacanze natalizie – per non meglio precisati "impegni confliggenti". Ma i maligni insinuano che sia perché avrebbe dovuto sedersi accanto all’odiato tycoon in un posto poi occupato dal marito.