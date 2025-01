Volley Champions League 2024 2025 Conegliano corsara anche a Zagabria senza perdere set | successo n31 in stagione

Leggi su Sportface.it

consecutivo n°31 per l’Imoco, che prosegue la sua striscia di imbattibilitànel quinto turno di. Le ragazze di Daniele Santarelli blindano la qualificazione ai quarti e mantengono la prima posizione nel girone al termine di un’altra nettissima affermazione contro il Mladost, che nelha fatto il pieno di trofei in Croazia. L’unica titolare schierata quest’oggi dalla squadra campione d’Italia in carica è Zhu Ting, ma poco cambia per le sorti del match, terminato con il punteggio finale di 0-3 (16-25, 16-25, 23-25) e Marina Lubian premiata MVP della sfida.LA CRONACA DELLA PARTITAparte leggermente con il freno tirato, con qualche errore di troppo sia in attacco che in ricezione nel corso dei primi minuti di gara. L’equilibrio, però, fa presto a spezzarsi: dall’8-8 si apre un lungo parziale con Eckl alla battuta fino all’8-16, quando finalmente la squadra croata riesce a interrompere la striscia negativa.