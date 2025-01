Noi che veniamo da lontano | al via la campagna di comunicazione della filiera delle costruzioni

Leggi su Ildenaro.it

Attraverso la storia dei monumenti, un manifesto di orgoglio e speranza, si lancia un messaggio per ricordare che siamo i protagonisti del nostro futuro, un futuro fatto di lavoro, innovazione, sostenibilità e sicurezza. “Noi cheda” non è solo uno spot, ma un invito a valorizzare il settore, attraverso unadiinnovativa che è stata progettata e costruita con il pieno coinvolgimento creativo di Luca Zingaretti.Per la prima volta, sotto l’ombrello di “Fondamentale”, le principali organizzazioni datoriali e sindacali (Anaepa-Confartigianato Edilizia, Ance, Fiae Casartigiani, Claai, Cna, Confapi Aniem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil) si sono unite con l’obiettivo comune di rilanciare e valorizzare l’intero settore per le generazioni future.