Lettera43.it - Luca Zuccala è il nuovo direttore de Il Giornale dell’Arte

è ilresponsabile de Il. Collaboratore per le pagine di economiadel Corriere, vanta una lunga esperienza nell’ambito del giornalismo culturale e in passato ha diretto ArtsLife. È entrato in carica il 7 gennaio 2025 e succede nell’incarico a Umberto Allemandi, che ha fondato e diretto la rivista per 42 anni. A dicembre ile la casa editrice Allemandi sono stati acquisiti da Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.È la voce di una rubrica dedicata ai mercatiin onda su Rai Radio 1Originario di Milano,ha all’attivo prestigiose collaborazioni in numerose testate italiane cartacee, digitali e radiofoniche. In passato ha collaborato in maniera continuativa con Bell’Italia, Bell’Europa, Icon, Avvenire e La Voce di New York ed è la voce della rubrica dedicata ai mercatidi Te la do io l’arte di Nicolas Ballario su Rai Radio 1.