Ilgiorno.it - Frode fiscale, sequestro da 8 milioni di euro a una società del marchio Despar

Milano, 8 gennaio 2025 – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta del pm Paolo Storari, ha eseguito un decreto dipreventivo d'urgenza pera carico di unadel settore della grande distribuzione organizzata, Aspiag service srl, concessionaria deldei supermercatiin Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, per un valore di circa 8di. L’indagine Le indagini, eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Le ipotesi investigative riguardano una "complessa"derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti, si legge nella nota del procuratore Marcello Viola.