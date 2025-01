Lanazione.it - Forte e Lido, successi fondamentali. Vittoria tennistica per le zebrette

Regionale Elite.importantissima deldei Marmi 2015 sul Pontassieve per 2-1. Carpentieri sblocca su rigore poi ci pensa Lagomarsini a sistemare le cose, dopo il momentaneo pari ospite. "Successo di platino – commenta Sergio Ridolfi – che ci permette di allungare in classifica. Abbiamo meritato". Classifica: Sestese 44; Affrico 34; Fucecchio 32; Lastrigiana e Maliseti Seano 30; Perignano 28; Cecina 26; Bellariva 24; San Giuliano 22; Lampo Meridien 21;19; Bibbiena 18; Firenze Ovest 16; Arezzo Academy 14; Pontassieve 12; Atletico Piombino 2. Regionale. Altro successo di platino è quello deldi Camaiore ad Avenza per 1-0. Decide Lari su rigore. "Rimaneggiati dalle tante assenze, i ragazzi hanno saputo giocare una partita coraggiosa e di carattere. Tre punti importanti", assicura Daniele Del Chiaro.