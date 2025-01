Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala libera, il padre: “Orgoglioso di lei. Tajani mi ha aiutato molto”. E il compagno festeggia sui social con l’esultanza di Grosso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La gioia dei genitori dopo la chiamata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annunciato al telefono lazione della figlia. I primi commenti di gioia per il rimpatrio di, la giornalista italiana arrestata a Teheran in 19 dicembre e detenuta per 20 giorni nel carcere di Evin, arrivano dai suoi famigliari. “Sonodi lei – dichiarato ilRenato-. Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l’orizzonte. È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di“. Ildella cronista specifica poi di avere un rapporto confidenziale col ministro degli Esteri, che gli ha consentito di ricevere “conforto” nei giorni della detenzione.