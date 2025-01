Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello dell’8 gennaio: televoto flash, squalifiche, ingressi

Una puntata incandescente, quella delche ci aspetta in diretta l’8. La prima del 2025, dopo i due rinvii dovuti alla messa in onda della finale di Supercoppa vinta dal Milan e dal debutto della serie spagnola Amore e vendetta – Zorro, che arriva lunga e carica di avvenimenti dopo l’aggressione di Helena Prestes nei confronti di Jessica Morlacchi, che l’aveva ripetutamente provocata. Ma cosa succederà davvero? Le, leL’attesa del pubblico è per le sorti delle tre concorrenti interessate dai provvedimenti disciplinari che la produzione intende prendere dopo la deriva preoccupante di questi ultimi giorni. Al centro del dibattito è finita l’aggressione di Helena Prestes ai danni di Jessica Morlacchi, che l’aveva ripetutamente provocata apostrofandola come imbecille, ma le sanzioni sono in arrivo anche per altri inquilini coinvolti in comportamenti considerati poco adeguati e contro il regolamento.