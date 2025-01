Inter-news.it - Lautaro Martinez e quel gesto in Supercoppa Italiana: uno spiraglio nel buio pesto!

prova ad illuminare la strada dell’Inter dopo la cocente sconfitta per mano del Milan in. Ilnel finale non passa inosservato.– Congol allo scadere del primo tempo che sblocca un complicato Inter-Milan e lo fa tornare il giocatore decisivo di sempre, la finale disarebbe potuta diventare la sua sera. Invece a, come al resto degli uomini di Simone Inzaghi, a Riyadh resta solo l’amaro in bocca e il volto sconvolto dopo aver visto svanire il sogno del primo trofeo stagionale al 90+3?. La rimonta, completata dalla rete di Tammy Abraham nel finale, restituisce un’immagine completamente sbiadita dell’Inter. La determinazione, la cattiveria e la forza della squadra della seconda stella scompare, e lascia il posto a un team inspiegabilmente privo di motivazioni.