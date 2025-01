Tvplay.it - La zampata sul mercato è piazzata: arriva Asensio in Serie A

Leggi su Tvplay.it

unadiinA, con la possibilità di vedere molto presto Marcoin Italia. Una big ci pensa per l’estateIl giocatore spagnolo del PSG potrebbe essere scaricato a breve da Luis Enrique e per questo si aprono le chance si vederlo nel nostro campionato. C’è una grande del Nord che ci sta pensando per pochi milioni di euro: occasione imperdibile.LasulinA (TvPlay – ANSA) Marcoera uno dei gioielli del Real Madrid di qualche anno fa. Con il suo macino ha entusiasmato sia ai tempi di Zidane che di Ancelotti, mettendo insieme la bellezza di 286 partite e 61 gol con la maglia delle Merengues. Con la nazionale spagnola vanta 38 presenze e 2 gol, in un ruolo dove ha sempre avuto una grade concorrenza. Il classe ’96 ha deciso di passare al PSG nell’estate del 2023.