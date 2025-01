Sport.quotidiano.net - Battocletti rompe il tabù. Il Campaccio torna azzurro

Leggi su Sport.quotidiano.net

È arrivato dopo 31 anni, in campo femminile, il successo italiano alcon il trionfo di Nadia. L’azzurra ha dominato in lungo e il largo il cross organizzato dall’Us Sangiorgese 1922, attorno ai prati del centro sportivo Angelo Alberti. Un’affermazione nel fango e sotto la pioggia, attesa fin dalla vigilia, per la portacolori delle Fiamme Azzurre, che ha messo a frutto sapientemente lo stato di forma che l’aveva vista trionfare a San Silvestro alla BoClassic., con grande concentrazione e lucidità, ha preso subito la testa della corsa, controllando poi con calma olimpica lo svolgimento sugli insidiosi saliscendi centrali del circuito del cross sangiorgese. Per le avversarie è stato praticamente impossibile tenerle testa, vista la corsa sicura e sciolta per tutta la durata dei tre giri, fino a tagliare il traguardo tra gli applausi del numeroso pubblico.