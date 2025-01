Lettera43.it - L’ingorgo Casini-Biden a Roma, le frecciatine di Alberto Angela a Salvini e altre pillole

Ingorgo annunciato, nell'area del Vaticano e non solo, il 10 gennaio: non ci sarà solo Joe Biden che andrà da papa Francesco, con zona rossa annunciata e sfilata di gigantesche auto blindate per l'ultimo viaggio in qualità di presidente degli Stati Uniti, ma pure Pier Ferdinando Casini organizza all'università Lumsa, a poca distanza dal cupolone di San Pietro, un incontro da non perdere tra Italia e Cina, con l'ambasciatore di Pechino Li Riuyu. Con tanto di moderazione da parte del vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao, che quel giorno avrà molto da fare. E magari all'incontro con i cinesi si affaccerà anche Romano Prodi, uno che a Pechino è di casa.