LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | McLaren dominante in FP2 Ferrari lontana ed in lotta con Mercedes

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00

18.08 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

18.06 Di seguito la top10 della seconda sessione di prove libere a Sakhir: 1 Oscar Piastri McLaren 1:30.5052 Lando Norris McLaren +0.1543 George Russell Mercedes +0.5274 Charles Leclerc Ferrari +0.5405 Kimi Antonelli Mercedes +0.7226 Isack Hadjar Racing Bulls +0.7337 Max Verstappen Red Bull Racing +0.8258 Lewis Hamilton Ferrari +1.0719 OLIVEr Bearman Haas F1 Team +1.07910 Carlos Sainz Williams +1.118

18.03 Va in archivio una FP2 dominata dalla McLaren, che ha fatto doppietta nella simulazione di qualifica rifilando distacchi abissali e prenotando forse con un giorno d'anticipo la prima fila in griglia.

