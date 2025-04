Metropolitanmagazine.it - Scarcerato Graziano Mesina: dal carcere di Opera all’Ospedale San Paolo per curare un tumore in fase terminale

Uno dei massimi esponenti del banditismo sardo,, è statoa causa di gravi problemi di salute. L’istanza di differimento pena per motivi di salute è stata presentata dalle due legali dell’83enne. Le motivazioni sono legate alle precarie condizioni dell’uomo, che attualmente si trovaSanè statoper grave malattiaAncora non sono stati rivelati dettagli sul suo stato di salute e sull’avanzamento della malattia. Quello che sappiamo è che si trova attualmente ricoverato nel reparto oncologia per detenuti dell’Ospedale Sandi Milano. L’ex primula rossa del banditismo sardo era detenuto da due anni neldi, ma in realtà era malato già da tempo. Nella giornata di ieri le due avvocate che si occupano della tutela legale del detenuto di Orgosolo, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, avevano fatto sapere che era malato già da tempo.