Ventenne detenuto da due anni | il Tribunale gli riduce la pena

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento, nella persona della dottoressa Monaco in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Massimo Viscusi, rideterminando lainflitta a un 20enne di Frasso Telesino, ristretto nel carcere di Ariano Irpino, con un sostanzioso sconto a meno della metà.Il giovane eraininterrottamente dal settembre 2022 per una serie di reati. La difesa ha chiesto e ottenuto l’applicazione del principio della continuazione, sostenendo che le diverse condotte contestate andavano inquadrate come frutto di un medesimo disegno criminoso. Una linea difensiva accolta in pieno dal giudice, che ha operato una reformatio in melius significativa: una riduzione didi oltre il 50%, con effetti immediati sulla posizione del