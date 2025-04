Ucraina Zelensky | Ci servono 10 sistemi Patriot mondo libero li ha

Zelensky, parlando da Kryvyi Rih, sua città natale, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Oggi è esattamente un mese da quando la Russia ha respinto la proposta statunitense di un cessate il fuoco completo e incondizionato, un mese che ha reso completamente chiaro che la Russia è l'unica causa di questa guerra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, parlando da Kryvyi Rih, sua città natale, .

"Russia cerca di prolungare la guerra", Zelensky chiede Patriot agli alleati. Ucraina, Starmer a Zelensky: 'Resteremo con voi fino alla fine'. Le news del 19 gennaio. Zelensky: “Per proteggere gli ucraini servono più missili”. A tu per tu con Zelensky: Trump, la pace e le garanzie che servono all'Ucraina. Von der Leyen annuncia 1,9 mld per l'Ucraina dal Fondo di assistenza entro fine mese. Ma Zelensky insiste: "Ci servono i Patriot". Guerra Russia Ucraina, Wsj: “L'Iran ha consegnato missili balistici a corto raggio alla Russia”. Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Zelensky: "Ci servono 10 sistemi Patriot, mondo libero li ha" - Il presidente ucraino: "E' esattamente un mese da quando Mosca ha respinto la proposta statunitense di un cessate il fuoco" "Oggi è esattamente un mese da quando la Russia ha respinto la proposta stat ... (msn.com)

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Lavrov: “Trump sa che Zelensky dovrà cedere territori”. L’inviato degli Usa Wikoff è atterrato in Russia, secondo i media incontrerà oggi Putin. Sul tavolo ... (repubblica.it)

Ucraina, deputata: "Zelensky legittimo ma servono altri mediatori per parlare con Trump" - Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Inna Sovsun, deputata ucraina per il partito d'opposizione Holos (Voce), secondo la quale tra Zelensky e Trump ci sono "brutte sensazioni a livello ... (adnkronos.com)