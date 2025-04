Dayitalianews.com - Virginia Sanjust condannata per estorsione: un anno e due mesi per l’ex annunciatrice Rai

La condanna è definitiva: chiesto denaro alla sorella per restituire chiavi rubate, ex volto noto della Rai, è stataa une duedi reclusione pernei confronti della sorella minore, Beatrice.Il fatto risale a un episodio in cui, secondo quanto ricostruito,avrebbe chiesto 15 euro alla sorella in cambio della restituzione delle chiavi dell’auto e dell’abitazione, che le aveva sottratto poco prima.«Dammi i soldi, solo se mi dai i soldi ti do le chiavi dell’auto» è la frase attribuita allae citata nei documenti giudiziari. La sentenza, non impugnata, è diventata definitiva il 10 aprile.Le parole del figlio: “Mia madre deve cambiare rotta”A commentare la vicenda è stato il figlio della, Giancarlo Armati, che ha affidato il suo pensiero al Corriere della Sera:«Mi auguro che questa condanna le faccia capire che è ora di cambiare rotta», ha dichiarato.