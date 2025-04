Lucchese la squadra dice basta | presentata istanza di fallimento

Lucchese scivola verso il baratro. Dopo giorni di attese infruttuose e rinvii, il club rossonero è stato formalmente trascinato verso il fallimento dai suoi stessi tesserati. Nella serata di ieri, al termine dell'allenamento, giocatori e staff tecnico – con la supervisione dell'avvocato dell'AIC Alessio Piscini – hanno firmato e presentato l'istanza di fallimento della società. Un gesto clamoroso, ma inevitabile, a fronte delle continue inadempienze economiche.Secondo fonti vicine alla vicenda, anche il sindaco revisore del club, Liban Varetti, avrebbe inviato in tarda serata una PEC al Tribunale di Lucca con analoga richiesta. Il tribunale dovrebbe aprire ufficialmente il procedimento già nella giornata di oggi, aprendo così un percorso che porterà, nel giro di almeno 45 giorni, all'indizione dell'asta fallimentare.

