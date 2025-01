«Infastidiva la volpe». Ecco perché l'ex sciatrice olimpica Vera Schenone ha sparato, a 84 anni, il vicino di casa

Leggi su Open.online

la, che ogni giorno veniva qui nel parco. Le davo da mangiare, ma a lui non piaceva e così ho preso la pistola e gli ho». Queste le parole dette ai carabinieri venerdì sera, secondo quanto riportano i quotidiani La Stampa e la Repubblica, è stata, l’84enne, ex, che a Moncalieri (alle porte di Torino) haaldi, il manager Stefano Milanese, 52, ricoto all’ospedale Molinette di Torino in gravi condizioni, dopo che l’uomo stesso aveva allertato i carabinieri. L’anziana si trova agli arresti per tentato omicidio nello stesso ospedale dell’ingegnere, colpito con almeno due dei quattro colpi esplosi con la pistola del marito. Il marito di: «Mai lacuna discussione con i vicini»Il marito della donna, Carlo Cazzaniga, 89, imprenditore del settore chimico che ha rilanciato e venduto il porto di Monfalcone, è accusato di omessa custodia, ma sostiene attraverso i suoi legali, Lorenzo Imperato e Francesca Peyron, fosse chiusa in cassaforte, acquistata negliOttanta dopo un’incursione di ladri nella villa.