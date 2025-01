Anteprima24.it - La Sandro Abate dà il benvenuto al nuovo acquisto De Pinaa

Tempo di lettura: < 1 minutoL’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024/2025 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Rodrigues De Pina, universale, classe ’93. Il calcettista brasiliano arriva dalla Meta Catania, dove ha disputato la prima parte della stagione in corso. Qualità, potenza e senso del gol, fanno di Gabriel Pina un campione di assoluto valore, un vero e proprio leader in campo e fuori. Da ricordare i 4 anni con il Ciampino Anni Nuovi: in Serie A2 con la maglia rossoblù ha realizzato ben 48 reti contribuendo alla storica promozione in Serie A e poi ha segnato 21 reti nel 2021-22 in massima serie e 19 reti nella stagione successiva. Lo scorso anno sempre con il Ciampino ha messo il proprio sigillo su 12 marcature, poi da gennaio con l’Ecocity Genzano è andato in gol 4 volte.