Cecilia Sala, le strade per la liberazione. Intelligence al lavoro per accelerare i tempi

Roma, 4 gennaio 2025 – Ancora nessuna schiarita. Né sul destino di, la 29enne giornalista italiana detenuta a Teheran nel carcere di Evin senza capi d’accusa plausibili. Né sulla posizione del 38enne ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato dall’Italia su richiesta del Dipartimento di giustizia americano per presunte complicità terroristiche come super esperto di droni. I due casi, pur totalmente distinti in ambito penale, sono ormai platealmente intrecciati sul piano diplomatico e politico., GIORNALISTA L’Italia lavora per liberare la freelance romana. Tentando ed esplorando ogni azione (ad ogni livello). Mentre sotto traccia prosegue ildell’, sul piano pubblico risalta l’incontro, ieri mattina a Teheran, tra la nostra ambasciatrice Paola Amadei e Majid Nili Ahmadabadi, direttore generale per l’Europa del ministero degli Esteri iraniano.