Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-01-2025 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo al Nord a tempo stabile al mattino su tutte le regioni console per te ma anche nei boschi e sulla pianura padana al pomeriggio poche variazioni con addensamenti bassi sulla pianura padana è poco nuvoloso altrove in serata e nella notte nuvolosità in aumento Da ovest con possibili pioviggini sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 1500 m al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati locali addensamenti bassi sui settori tirrenici in serata ancora tempo stabile con cieli sereni nubi basse sui settori tirrenici numero di Tano mento nella notte con possibili sulla Toscana al sud Al mattino nuvolosità irregolare in transito di oggi su Sicilia Orientale regioni Ioniche asciutto altrove con anche ampie schiarite sulla Sardegna al pomeriggio residue piogge tra Calabria e Sicilia soleggiato altrove in serata non sono attese variazioni di rilievo concedi Siri i residui piovaschi tra Sicilia Orientale Calabria meridionale temperature minime in calo al centro nord e sud Sardegna momento al Sud è sulla Sicilia massime stabili o in lieve diminuzione la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa