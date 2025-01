Amica.it - Eugenia di York: tra amore per l’arte e cura dei figli, la principessa si racconta in tv

diè, tra i membri della royal family britannica, uno dei più riservati. Abituata a stare sotto i riflettori durante l’infanzia – spesso per via degli scandali che riguardavano i suoi genitori, il principe Andrea e Sarah Ferguson – negli anni ha preferito tutelare sempre più la sua privacy, in particolare da quando è diventata mamma. Dopo la nascita dei piccoli August ed Ernest – i due bambini avuti dal marito Jack Brooksbank –ha scelto di centellinare le sue apparizioni pubbliche e di limitare al minimo gli aggiornamenti sui social. Solo raramente lasisu Instagram e, praticamente mai, si fa ritrarre insieme ai suoi bambini (a meno che non siano di spalle).