Casalnuovo, Nappi: "Mi dimetto, al mio posto l'architetto Salvatore Rea"

Giovanniha rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunaledi Napoli. «Oggi stesso ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere comunale, passando il testimone all’amicoRea, che saprà fare bene in quest’ultima fase della consiliatura. Sarà l’occasione per dedicarmi al nuovo incarico e per mettere assieme elementi utili per scelte future, che riguarderanno inevitabilmente la nostra comunità».Queste le parole di Giovanni, leader del centro sinistra a, che si è dimesso dalla carica di consigliere comunale annunciando una nuova esperienza romana.«Inizia così la mia nuova avventura “romana”, con la convocazione del Ministro, per il prossimo 20 gennaio, per l’insediamento del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Sarà un privilegio lavorare per il mondo che da qualche anno occupa gran parte della mia vita».