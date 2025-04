Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Roberta Sasso prima dell’AIS di Buenos Aires: “Qui per testare i nuovi programmi”

Leggi su Oasport.it

Una scelta molto significativa. Tra pochi giornifarà il suo debutto nella stagione internazionale di, volando dall’altra parte del mondo, nello specifico a, per disputare latappa dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante che si svilupperà in un altro appuntamento di qualificazione pianificato a Trieste ed in una finale, in programma sempre in Italia, nel mese di giugno.La leader indiscussa della Solo Dance torna in terra argentina dopo il trionfo ai World Skate Games 2022, dove fece incetta di ori in categoria Junior sia individualmente che in coppia con il suo partner Gherardo Altieri Degrassi. Pocodella partenza, l’azzurra ha svelato le sue sensazioni, ricordando proprio la rassegna iridata di ormai tre anni fa.