Il Direct di Nintendo Switch 2 è stato "deludente finché non è arrivata FromSoftware", secondo Shuhei Yoshida

Durante una recente intervista con MinnMax,, ex dirigente di PlayStation, ha espresso il suo parere suldedicato a2, definendolo “fino all’annuncio del gioco di“.ha inoltre assegnato una valutazione di 6 su 10 all’evento, aumentandola a 7 dopo la presentazione del nuovo titolo. ?Precisiamo immediatamente che il gioco in questione è The Duskbloods, un’esclusiva per2 annunciata da. Diretto da Hidetaka Miyazaki, il titolo è previsto per il 2026 e rappresenta una svolta per lo studio, noto per i suoi giochi single-player, introducendo una modalità multiplayer PvPvE. ?Il trailer di “The Duskbloods” ha suscitato l’interesse dei fan per le sue atmosfere gotiche e steampunk, con elementi che richiamano Bloodborne, come rituali sanguinari, immagini lunari e l’uso prominente di armi da fuoco.