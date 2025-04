Dazi americani | per l’Italia un margine di trattativa? Gli indizi nel discorso del neo ambasciatore Usa a Roma

Leggi su Open.online

imposti dall’amministrazione Trump incombono sull’Europa come una spada di Damocle: un’imposta del 20% su tutti i Ventisette, Italia compresa. Una stangata che ha allarmato anche la premier Giorgia Meloni, la quale, dopo aver espresso ieri la sua contrarietà alla misura adottata, definendola «una scelta sbagliata», in mattinata ha annullato gli impegni in agenda per concentrarsi proprio sulle contromosse da adottare. Finora, la premier ha anche detto sempre di voler trattare con gli Usa assieme al resto dell’Unione, visto che tra l’altro la politica commerciale è materia di competenza Ue. Per, però, potrebbe forse essercidi manovra. C’è una rotta che Meloni potrebbe seguire per difendere l’economia italiana e attenuare l’impatto delle tariffe americane. A tracciarla è stato Tilman Fertitta, l’uomo scelto da Trump come prossimoUsa a, durante l’audizione di ieri in Commissione per gli Affari esteri del Senato americano.