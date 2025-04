Oasport.it - Hockey pista, Trissino: “cambio” in panchina, Joao Pinto nuovo allenatore

Il, la squadra che sta dominando l’annata italiana dell’su, cambia tutto in un momento decisivo della stagione agonistica 2024-2025.Come informa il sito FISR, infatti, il club veneto ha deciso di rescindere il contratto – per motivi di natura familiare – con il coach Tiago Sousa e con il giocatore Andrea Fantozzi.Ai loro posti subentrano rispettivamente, capitano-giocatore della squadra, e il rientrante, a seguito di problemi fisici, Gioele Piccoli.Una vera e propria rivoluzione arrivata dopo le sconfitte in Champions League, in casa contro il Noia Freixenet, e in Serie A1, dopo il 7-4 nella tana del Forte dei Marmi, al netto del fatto che ilsia primo nella regular season del massimo Campionato Italiano e abbia già messo in bacheca la Coppa Italia.