Ilnapolista.it - Nuovo San Siro, c’è discrepanza tra l’offerta e il valore dei terreni e degli immobili. La Procura di Milano ha aperto un’indagine

Leggi su Ilnapolista.it

Anche L’Equipe scrive di Sane della futura demolizione dopo che Milan e Inter hanno presentato un progetto per la costruzione di unstadio da condividere. In precedenza, Milan e Inter hanno provato a portare avanti progetti singoli, ma una serie di inconvenienti, come il cambio di proprietà di entrambi i club, ne ha ostacolato la realizzazione. Di mezzo c’è anche la burocrazia che in Italia, si sa, è sempre un’incognita.“L’11 marzo – i club – hanno presentato al Comune diuna proposta per l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e dell’area circostante. Sono diverse le opzioni sul tavolo, ma quella preferita è la costruzione di unstadio di fronte a quello vecchio. Sarebbe operativo per Euro 2032, ospitato congiuntamente da Italia e Turchia. Quello vecchio verrebbe completamente demolito nel 2035“.