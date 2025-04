Formia va in pronto soccorso con ferite da arma da fuoco | intervengono i carabinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 aprile 2025- La scorsa notte, I militari del N.O.R. – Sezione Operativa e Sezione Radiomobile della Compagniadi(LT), a seguito di richiesta pervenuta al 112 N.U.E. da parte del personale sanitario dell’ospedale di, sono intervenuti presso il suddetto nosocomio poiché poco prima era giunto alun uomo con ferita da colpi dada.I militari dell’, giunti immediatamente in loco, identificavano l’uomo, e constatavano che lo stesso era stato attinto dà un colpo d’daalla gamba sinistra.La vittima riferiva aiintervenuti, che era stato rapinato poco prima da una persona sconosciuta che si era impossessato del proprio scooter e degli effetti personali, non riuscendo però a ricordare l’esatta dinamica e il luogo del ferimento né tantomeno la persona che con la propria autovettura lo ha trasportato in ospedale.