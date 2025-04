Dazi Usa | borse europee in crisi Milano crolla del 36%

Quotidiano.net - Dazi Usa: borse europee in crisi, Milano crolla del 3,6%

annunciati nella vigilia dal presidente Usa Donald Trump mettono sotto scacco lee americane, con lo spettro della recessione che avanza da entrambi i lati dell'Atlantico.lascia sul campo il 3,6% ed è la peggiore in Europa dietro a Parigi (-3,4%) e Francoforte (-2,94%). Più caute Londra (-1,7%), grazie apiù leggeri sul Regno Unito, e Madrid (-1,05%). Pesanti il Dow Jones (-3,71%) e soprattutto il Nasdaq (-5,61%) a New York. Sale a 112,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti al 3,76% e quello tedesco di 7,8 punti sotto al 2,64%. Si indebolisce ulteriormente il dollaro a meno di 0,9 euro e di 0,76 sterline, mentre inverte la rotta l'oro (+0,8% a 3.120,83 dollari l'oncia), che si mantiene sui massimi.