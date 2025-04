Ternitoday.it - Un mezzo carico di bramme finisce con le ruote in una buca, paura all’Acciaieria

Incidente questa mattina, 3 aprile, presso il reparto Mag.dell’acciaieria di Terni dove unTerberg della Ilserv con l’assale posteriore è sprofondato in unaapertasi improvvisamente. “L’incidente che non ha compromesso l’incolumità dei lavoratori – spiegano i sindacati in una.