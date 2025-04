Sport.quotidiano.net - F1 GP Giappone: guida al fine settimana, orario e dove vederlo in tv

Suzuka (), 3 aprile 2025 - La Formula 1 riaccende i motori e lo fa a Suzuka, per il Gran Premio del. Archiviate le prime due tappe consecutive del mondiale 2025, in Australia e in Cina, il Circus si sposta nella terra del sol levante per il primo di tre Gran Premi che si correrranno uno dopo l'altro. Se è ancora molto presto per parlare concretamente della classifica del mondiale, lo snodo nipponico rappresenta uno step fondamentale per la Ferrari. Il Cavallino Rampante ha cominciato malissimo la stagione, con un doppio DNF a Shanghai che deve essere immediatamente riscattato. Là davanti c'è la McLaren, che comanda il campionato costruttori e quello piloti, grazie agli otto punti di vantaggio guadagnati da Lando Norris sul campione in carica Max Verstappen. Il circuito di Suzuka Per la seconda volta nella storia la Formula 1 si reca indurante la primavera, ovvero al di fuori da quella che è la stagione dei tifoni, che solitamente coincideva con lo sbarco delle monoposto a Suzuka.