Lanazione.it - Pubblici esercizi, Fipe Confcommercio: “Stallo dei consumi per calo potere d’acquisto”

Prato, 3 aprile 2025 – All’inizio del 2025 gli italiani che hanno frequentato isono stati l’88%, per uno scontrino medio di 10,6 euro. Guardando al podio dei luoghi selezionati, il 57% ha scelto i bar, il 21% i ristoranti, il 9% fast food o self service. E il 33,5% dichiara di aver modificato le proprie abitudini di consumo, come conseguenza del nuovo codice della strada. È quanto emerge dall’ultima ricerca dinazionale, basata sul mese di gennaio, che riflette pienamente la situazione che si manifesta sui singoli territori. “Soffermandosi sulla ristorazione - spiega– il 2024 si è chiuso con una crescita positiva del + 1,6%, ma è evidente come il recupero del post pandemia adesso si sia arrestato, a causa della crisi deldelle famiglie e del cambiamento delle abitudini di consumo”.