Dopo il lungo stop, il ritorno di sangiovanni con un singolo

Milano, 3 apr. (askanews) –annuncia oggi l’uscita del nuovoluci allo xeno, disponibile dal 9 aprile in digitale e dall’11 aprile in radio, per Sugar Music. Il brano è disponibile da ora in pre-save. luci allo xeno, cheha presentato in anteprima ai fan durante una live session a Roma, segna l’attesodel cantante con un brano dalle sonorità elettro-pop e dance, accompagnato da un testo profondo in cui il cantante racchiude le sue riflessioni sulla strada percorsa e quella che, invece, ha davanti a sé. La canzone, scritta dallo stessoinsieme ad Alessandro La Cava, racconta del conflitto interiore di chi si muove tra smarrimento e ricerca di una guida. Le luci allo xeno simboleggiano quella fonte luminosa che adatta la sua intensità alle condizioni della strada.