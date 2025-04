Quotidiano.net - Ballando con le Stelle vip, chi ci sarà nello Speciale dei 20 anni

Torna ‘con le’. E lo fa con una serie di puntate speciali, anzi proprio un’intera edizione. In realtà una mini edizione visto che dovrebbe durare circa un mese. Ancora non si sa la data di messa in onda, ma il dato di fatto è che manca veramente poco visto che poi parte del cast e della produzioneimpegnata, come di consueto, in ‘on the road’. “Un’edizioneper festeggiare i 20di ‘con le’” spiega la conduttrice e anima del talent show di Raiuno, Milly Carlucci. “Li festeggeremo insieme a tanti maestri e a Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero (vincitrice dell’ultima edizione insieme a GiovPernice, ndr) tanti altri. Insieme a dieci nuovi maestri” ha continuato Milly Carlucci.