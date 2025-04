Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli annuncia il matrimonio con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli: “Finalmente, in Puglia nel 2026”

Parlando al programma ‘Hot Ones Italia’ con Cattelan,ha affrontato diverse tematiche legate alla sua vita, privata e professionale. Non sono mancati spunti su Ballando con le Stelle. A precisa domanda sul come approcci al suo ruolo in trasmissione anche in merito ad eventualicritiche per essere giornalista e donna di televisione, la donna ha replicato: “Per un periodo l’ho vissuto come un problema. Avevo il complesso di me stessa, di farmi piacere troppe cose”, ha ammesso.si sposano, ospite da Alessandro Cattelan a Hot Ones Italia, la giornalista ha detto: “Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio” – ha detto lei fra un’aletta e l’altra (vegana) piccante – “Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: “o adesso o mai più!” Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: “non glielo chiederò più!”.