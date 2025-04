Game-experience.it - Nintendo Switch 2, la compatibilità dei giochi Switch 1 e le versioni “potenziate”, ecco tutti i dettagli

Leggi su Game-experience.it

ha finalmente svelatodi2, la sua nuova console in arrivo il 5 giugno 2025 al prezzo di 469,99 euro. Oltre a un hardware migliorato, una delle questioni più importanti per i giocatori riguarda lacon idella prima. La transizione sarà per lo più fluida, ma ci sono alcune limitazioni e aggiornamenti da considerare. Inoltre, la Grande N ha introdotto le “2 Edition“, edizioni migliorate di alcuni titoli, con grafica potenziata e nuove funzionalità.sta lavorando per garantire la massimatra le due generazioni di console. Attualmente, la maggior parte dei1 è compatibile con2, ma alcuni titoli presentano problemi di varia entità. Sul sito ufficialeè disponibile una lista costantemente aggiornata con:perfettamente compatibili.