Ode alla stempiatura, un elemento di fascino che l'ossessione per il trapianto di capelli ci ha fatto dimenticare

La, nell’era dei social network, sembra essere un concetto ormai desueto. Perché in un momento storico in cui l’estetica sembra governare ogni angolo della nostra vita, la ricerca della perfezione fisica ha raggiunto livelli incredibili, e a dimostrarlo è proprio il fenomeno deldi(secondo uno studio di Medihair, nel 2023 sono stati eseguiti circa tre milioni e mezzo di trapianti di, con un incremento del 14,35% rispetto agli anni prima). Il successo delè presto spiegato: la perdita diè spesso vissuta come un segno di debolezza e del tempo che ineluttabilmente passa, portando molti uomini a sentirsi a disagio con la propria immagine. Quindi la domanda sorge spontanea: l’per la chioma folta e senza imperfezioni hadavveroil, un tempo simbolo di maturità e anche di carisma? O laresta ancora un’opzione da considerare come ci hanno insegnato diversi grandi attori del passato e del presente? Siamo fermamente convinti di questa seconda tesi - e qui si racconta perché.