L’opportunità dietro la crisi dei dazi Usa La lettura di Zeneli AC

In diretta televisiva mondiale, in occasione di quello che lui stesso ha definito come il “Liberation Day”, circondato da esponenti dell’amministrazione e dai rappresentanti dei media, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’imposizione di una serie direlativi alle importazioni provenienti da una serie di altri Paesi. Passando da rivali dichiarati degli Usa, come la Cina, a Paesi considerati partner, come la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e Paesi-membri dell’Unione Europea. A cosa porterà questa decisione? Formiche.net ne ha parlato con Valbona, nonresident senior fellow presso Europe Center e la Transatlantic Security Initiative dell’Atlantic Council.Come possiamo interpretare gli annunci fatti da Trump nelle scorse ore riguardo all’imposizione di nuove tariffe doganali verso diversi attori globali?Secondo me ieri sera, nel dichiarare quelli che ha definito “reciproci”, il presidente Trump ha mantenuto una delle promesse chiave della sua campagna elettorale: quella di aumentare le tasse sui beni stranieri per ridurre il divario rispetto ad alcuni Paesi che, secondo il Presidente, imponevano ingiustamente deiai prodotti americani.