Small cap italiane ultima chiamata 

Mai come in una fase di mercato turbolenta come questa emergono asset class che richiedono attenzione, visione e una rigorosa capacità di selezione per essere valorizzate. Le mid ecap, oggi più che mai, si candidano a rappresentare un’opportunità strategica per gli investitori orientati a un approccio meticoloso, basato su qualità industriale e sostenibilità finanziaria. L’analisi condotta da Intermonte a gennaio e febbraio 2025, scrive Bernardo Vacchi sul Sole24Ore, fotografa una realtà che, pur soffrendo un prolungato disinteresse da parte degli investitori istituzionali, mostra segnali tangibili di un rinnovato interesse strategico. Da un lato, l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti ha introdotto una nuova stagione di incertezza commerciale, con il rischio di escalation protezionistiche nei confronti della Cina e dei partner europei.