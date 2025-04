Unlimitednews.it - Tg Sport – 3/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Brutta caduta per Federica Brignone, rottura di tibia e perone– Çalha risponde ad Abraham, il derby si deciderà al ritorno– La rinascita di Tonali, per la Juventus un obiettivo di mercato – Martin pronto a rientrare, il Motomondiale si accende – Verso il derby di Eurolega, Milano obbligata a vincere – Molea “Cultura e, momento non semplice in Italia”azn/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo